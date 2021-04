Le Wonder of the Seas fera ses débuts en Chine en mars 2022

Actuellement en construction à Saint-Nazaire, le prochain détenteur du titre de plus gros paquebot du monde fera ses débuts en Chine, où il sera basé, en mars 2022. C’est ce qu’a annoncé son armateur, la compagnie américaine Royal Caribbean International.

Mis à l’eau début septembre dernier aux Chantiers de l’Atlantique, le Wonder of the Seas devait initialement entrer en service au cours de ce printemps. Mais la crise sanitaire a retardé sa construction puis son armateur a négocié un report de livraison, qui n’interviendra que l’hiver prochain. Les travaux se poursuivent sur le géant, actuellement en achèvement à flot au bassin C.

Le Wonder of the Seas est le…