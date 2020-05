Le Yersin va effectuer un arrêt technique à Bordeaux

Le yacht Yersin, livré en 2015 par les chantiers Piriou à François Fiat, va être le premier navire de sa catégorie à effectuer un arrêt technique dans les bassins à flot du pôle naval du Grand Port Maritime de Bordeaux. Arrivé hier, le bateau a accosté dans un premier temps sur le ponton Ariane, opéré par Bordeaux Métropole. Il entrera ensuite au poste 209 des bassins à flot, pour procéder à divers travaux, dont le détail n'a pu être obtenu pour le moment. C'est la société Clyd, dirigée par l’architecte naval Exequiel Cano Lanza, qui assurera la maîtrise d'oeuvre de cet arrêt technique effectué à flot et qui devrait durer plusieurs semaines. Les installations de réparation navale du port de Bordeaux accueillent régulièrement les navires de servitude portuaire ou encore les bacs de Gironde.

Le yacht Yersin a été placé sur le marché du chartering en février. A quai depuis quelque temps et après l'arrêt d'une campagne de recherche pour le compte des Explorations de Monaco, le navire de 76 mètres de long n'avait pas navigué pendant plusieurs mois. Réalisé en acier et en aluminium, ce yacht transocéanique a une coque renforcée (ICE IC) lui permettant de s’aventurer sur toutes les mers du monde, y compris en zones polaires. Il a été conçu pour affronter en toute sécurité des conditions extrêmes, qu’il s’agisse des conditions de mer et de vent, mais aussi des températures (-20° à +50°C). La propulsion, diesel-électrique, s’appuie sur six groupes électrogènes, deux pods de 1500 kW et un pump jet de 600 kW pour les évolutions en eaux peu profondes. L’autonomie est très importante, soit 12.000 milles à vitesse économique, l’allure de croisière étant de l’ordre de 11 nœuds. Pensé comme un yacht pouvant accueillir 18 passagers, le Yersin avait aussi pour vocation originelle de devenir une plateforme scientifique.

