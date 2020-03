Le Zaandam et le Rotterdam en route vers les Etats-Unis

Après avoir reçu du soutien sanitaire acheminé par le Rotterdam, et évacué sur ce dernier des centaines de passagers ne présentant pas de symptômes du Covid-19, le paquebot Zaandam, victime d’une dramatique épidémie de coronavirus, a pu franchir hier le canal de Panama. Accompagné par le Rotterdam, il fait depuis route à vitesse maximale vers les Etats-Unis. Son armateur, Holland America Line et sa maison-mère le géant américain Carnival Corporation sont toujours en discussion avec les autorités américaines pour l’accueil de ces deux navires à Fort Lauderdale, en Floride.

Selon l’Autorité maritime du Panama, pas moins de 401 passagers ont été transbordés en tenders ce week-end du Zaadam vers le Rotterdam, arrivé depuis le Mexique à vide afin de recueillir des passagers qui ne sont pas malades et apporter à son navire jumeau de l’avitaillement, ainsi que du matériel et du personnel médical. Selon un bilan datant du 27 mars, le Zaandam comptait 53 passagers et 85 membres d’équipage malades, le navire déplorant le décès de quatre personnes. Le matériel médical acheminé par le Rotterdam, dont des kits de dépistage, a permis de confirmer la présence de coronavirus.

Le Zaandam avait débuté le 7 mars à Buenos Aires un tour d’Amérique latine qui devait s'achever le 21 mars à San Antonio, près de Valparaiso. Il y avait à bord 1243 passagers (dont un groupe de 105 Français) et 586 membres d’équipage.

