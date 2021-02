Lecamus achève le mini-remorqueur commandé par la Charente-Maritime

Le chantier Lecamus de La Rochelle a achevé Le Fuma, un petit remorqueur-pousseur commandé par le Département de la Charente-Maritime pour renforcer ses moyens portuaires. Conçu par le bureau d’architecture Pierre Delion, ce « mini-tug » est classé en 4ème catégorie de navigation et certifié par le Bureau Veritas.

(© LECAMUS)

(© LECAMUS)

Armé par deux marins, avec la possibilité d’embarquer deux personnes supplémentaires, Le Fuma mesure 7.96 mètres de long pour 4.09 de large, avec un tirant d’eau maximal de 1.35 mètres et un déplacement à pleine charge d’un peu plus de 14 tonnes. La coque est en acier et la timonerie en aluminium. Très puissant pour un bateau de cette taille, il est équipé d’un moteur diesel Cummins QSB 6.7 de 250 cv et d’une hélice de 75 centimètres de diamètre, ainsi qu’un propulseur d’étrave (240 kg de poussée). Il compte deux réservoirs à carburant de 360 litres chacun et peut atteindre la vitesse de 8 nœuds en charge. Sa capacité en poussée et en traction est de 2.2 tonnes à 3 nœuds. Pour les opérations de relevage, il dispose de deux cabestans hydrauliques (un à l’avant l’autre à l’arrière) de 1.5 tonne.

Le Fuma a été commandé pour remplacer un vieux bateau d’environ 8 mètres, le Dragon, afin notamment de déplacer les dragues stationnaires employées dans les ports départementaux et effectuer certains travaux maritimes, comme relever des obstacles. D’où le gabarit particulièrement compact du nouveau remorqueur, qui doit pouvoir se faufiler dans les étroits ports de plaisance et passer sous des passerelles.

Le Fuma en essais avec la drague stationnaire La Cordouan (© LECAMUS)

Avec ce projet, le chantier Lecamus, à la base spécialisé dans la réparation navale, confirme sa diversification dans les constructions neuves.

