L’Ecole des Chantiers de l’Atlantique fait ses portes ouvertes les 25 et 26 février

Ouverte fin 2019 pour former des soudeurs et charpentiers-métaux, mais aussi désormais des tuyauteurs, l’Ecole des Chantiers de l’Atlantique organise deux journées portes ouvertes le vendredi 25 février de 14h à 18h et le samedi 26 février de 9h à 13h.

Pensée pour répondre aux besoins de recrutement des chantiers navals de Saint-Nazaire, cette école dispense des formations diplômantes, co-construites avec l’AFPA, le centre de formation pour adultes. Encadrées par des professionnels de l’entreprise, elles comprennent des cours théoriques, de l’apprentissage dans ses locaux dotés des outils modernes, puis dans les ateliers où naissent les panneaux et blocs qui constitueront les paquebots, sous-stations électriques et autres navires militaires voyant le jour dans l’estuaire de la Loire.

Ces formations de 12 mois sont proposées sous la forme d’un contrat de professionnalisation visant à obtenir un CQPM, certificat reconnu par la métallurgie.

Pour entrer à l’Ecole des Chantiers de l’Atlantique, aucune qualification particulière dans les métiers concernés n’est demandée et des candidates et candidats adultes de tous âges peuvent postuler. Seule la motivation compte.

Pour plus d’informations et s’inscrire pour les visites organisées durant les journées portes ouvertes, consultez le site des Chantiers de l’Atlantique.