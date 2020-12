L’Ecosse et le Pays basque espagnol s’associent dans un projet de houlomoteur

Le Pays Basque espagnol et l’Ecosse ont annoncé vendredi 4 décembre, à Bruxelles, lors du dernier jour de l’Ocean Energy Europe Conference & Exhibition, qu’ils s’associaient pour développer un nouveau projet houlomoteur. Le projet baptisé EuropeWave est doté de 22.7 millions d’euros sur cinq ans et sera cofinancé par le programme Horizon 2020 (50%), EVE (Agence de l’énergie basque) à hauteur de 7.5 millions d’euros et WES (Wave energy scotland) pour 3.7 millions d’euros.

Une procédure de « pre-commercial procurement » (PCP, achats publics avant commercialisation) a été retenue pour identifier et financer un concept houlomoteur parmi ceux développés en Europe. Trois dispositifs doivent être sélectionnés et évalués selon des mesures de performance techniques et économiques, lors de trois phases éliminatoires. Ils seront ensuite testés en mer, sur deux sites basques (sites BIMEP, à Armintza) et écossaises (site EMEC).

