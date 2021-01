MerConcept lance un catamaran électrique à foil

L’entreprise MerConcept de François Gabart vient de signer la maîtrise d’œuvre de son premier bateau de plaisance : un catamaran électrique à foils. Créée en 2006, pour permettre à François Gabart de mener sa carrière de skipper professionnel, MerConcept mène plusieurs projets de course au large. Parallèlement, elle a entamé il y a quelques années un processus de diversification, afin de pouvoir opérer des transferts technologiques vers le monde maritime.

90 milles d’autonomie

C’est le cas avec ce nouveau modèle : propulsé par deux moteurs électriques, équipé d’un foil principal et de deux plans porteurs, ce catamaran volant de 12 m de long par 5 m de large, verra le jour dans quelques mois. Doté d’une autonomie de 90 milles nautiques à une vitesse de croisière de 22 nœuds pour un équipage de 8 personnes, ce yacht est doté de deux flotteurs en carbone largement inspirés du trimaran M101, actuellement assemblé dans le hangar de MerConcept, à Concarneau.

Il a été imaginé par le cabinet d’architecture SDK aux États-Unis et Mer Concept s’est rapproché de VPLP pour prendre en charge l’architecture navale, le design, la structure et la configuration des appendices. D’autres entreprises spécialisées dans les domaines de l’électronique, de la motorisation et de l’énergie ont également contribué au projet.

Une fois que la structure principale sera achevée en août, elle rejoindra le hangar MerConcept où l’équipe et les entreprises partenaires assureront l’implantation de tous les systèmes et des appendices, pour une mise à l’eau fin d’année 2021.

« Nos bateaux de course volent depuis quelques années, je suis convaincu qu’un jour tous les bateaux voleront car cela permet de diminuer la traînée et d’utiliser moins d’énergie », a indiqué François Gabart dans un communiqué.



Un article de la rédaction du Télégramme