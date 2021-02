La frégate belge Leopold I rempile avec le groupe aéronaval français

Pour la quatrième fois en six ans, la Belgique va déployer une frégate au sein du groupe aéronaval français et, de nouveau, il s’agit du Leopold I. Le bâtiment devait appareiller hier de la base navale de Zeebrugge pour rejoindre la Méditerranée et participer à l’escorte du porte-avions Charles de Gaulle, indiquent nos confrères de l’agence de presse Belga. Armée par un équipage de 165 marins, la frégate part pour quatre mois, ce qui signifie qu’elle devrait rester au sein du groupe aéronaval français tout au long de la mission Clemenceau, prévue pour débuter à la fin de cette semaine. Celle-ci verra le GAN évoluer jusqu’en juin en Méditerranée, en mer Rouge, en océan Indien et dans le golfe Persique. Une zone sensible actuellement pour la Belgique. Cette mission du Leopold I « intervient dans un climat de tensions entre la Belgique et l'Iran, après la condamnation à 20 ans de prison le 4 février d'un diplomate iranien, Assadollah Assadi, par le tribunal correctionnel d'Anvers, pour avoir projeté en 2018 un attentat en France contre un rassemblement d'opposants à la République islamique », note Belga. Au moins un officier belge fera partie de l’état-major de la Task Force 473 embarqué sur le Charles de Gaulle.

Le GAN lors de son déploiement en Europe du nord en 2020 (© MARINE NATIONALE)

C’est pour mémoire en 2015 que le Leopold I avait pour la première fois intégré le groupe aéronaval français, engagé notamment contre Daech au Levant suite aux attentats de Paris. La frégate belge avait de nouveau été déployée aux côtés du Charles de Gaulle l’année suivante, avec encore un engagement contre le groupe terroriste. Une participation à Chammal, volet français de l’opération internationale Inherent Resolve contre Daech, est d’ailleurs de nouveau prévue cette année. Le Leopold I avait aussi été intégré au GAN en 2020, lors de son déploiement en Méditerranée et en Europe du nord. La fin de mission avait été marquée par une épidémie de Covid-19 sur plusieurs bâtiments du groupe, notamment le porte-avions, mais aussi la frégate belge qui était rentrée à Zeebrugge avec 65% de son équipage contaminé. Avant le départ, les marins ont été cette fois placés à l’isolement durant deux semaines, alors que leurs camarades français ont quant à eux été vaccinés.

Le Leopold I (© MICHEL FLOCH)

Le Leopold I est l’une des deux frégates du type M de la marine belge, dont la seconde unité est le Louise Marie. Ces deux bâtiments, initialement mis en service en 1991 dans la flotte néerlandaise (sous les noms de Karel Doorman et Willem van der Zaan) ont été acquis par la Belgique en 2005 pour remplacer les quatre anciennes frégates légères du type E71 (classe Westhinder). Longues de 124 mètres pour une largeur de 14.4 mètres et un déplacement de plus de 3300 tonnes en charge, les Leopold I et Louise Marie peuvent mettre en œuvre 8 missiles antinavire Harpoon et disposent d’un système surface-air à lancement vertical Sea Sparrow (16 cellules). Le reste de l’armement comprend une tourelle de 76mm, un système multi-tubes Goalkeeper, de l’artillerie légère et quatre tubes lance-torpilles. Les bâtiments, qui disposent d’un hangar pour un hélicoptère, ont été modernisés entre 2012 et 2015 avec un nouveau mât intégrant un radar à quatre panneaux fixes Seastar, s’ajoutant aux radars tournants SMART-S et LW-08.

Le Leopold I (© MICHEL FLOCH)

Ces deux frégates belges, ainsi que les deux dernières unités du type M en service aux Pays-Bas (Van Speijk et Van Amstel), vont être remplacées dans le cadre d’un programme belgo-néerlandais par quatre nouveaux bâtiments à partir de 2027.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.