L’équipage de l’Oasis of the Seas à son tour touché par le coronavirus

Vide de passagers et au mouillage dans les Bahamas, l’Oasis of the Seas, l’un des quatre plus grands paquebots du monde, est à son tour victime d’une épidémie de coronavirus. Selon le Miami Herald, qui cite une annonce faite à bord samedi 28 mars par le commandant du navire, au moins 14 membres d’équipage ont été testés positifs au Covid-19. « Les membres d'équipage qui présentaient des symptômes ont été évalués par notre personnel médical et restent sous étroite surveillance. Conformément à nos protocoles de santé et de sécurité, notre équipage a été invité à s'isoler dans les cabines en attendant la confirmation des premiers résultats des autorités de santé publique », a déclaré dans un communiqué l’armateur de l’Oasis of the Seas, la compagnie américaine Royal Caribbean International (groupe RCCL).

Les tests se poursuivraient parmi les personnels présentant des symptômes de la maladie. Pas plus d’informations pour le moment sur l’état de santé des malades et comment la compagnie compte gérer l’épidémie.

L’Oasis of the Seas fait partie des six paquebots du groupe RCCL actuellement désarmés « à chaud », c'est à dire avec tout ou partie de leur équipage, au large de CocoCay, une île des Bahamas appartenant au croisiériste américain. Les autres navires de RCCL en attente à proximté sont les Anthem of the Seas, Mariner of the Seas, Grandeur of the Seas, Celebrity Edge et Celebrity Reflection. On trouve également au mouillage dans cette zone quatre paquebots de la compagnie Holland America Line, les Veendam, Volendam, Zuiderdam et Nieuw Amsterdam.

