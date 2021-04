Le marché des remorqueurs de sauvetage décroché par les Abeilles

Après plusieurs années de retard, dûes notamment à des recours et une reformulation de l'appel d'offres, le ministère des Armées vient d'attribuer le marché des remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) de Toulon et du Pas-de-Calais à la société Les Abeilles, récemment rachetée par le groupe Econocom. Ce marché vise au remplacement des actuels RIAS Abeille Flandre et Languedoc, appartenant également aux Abeilles, et qui assurent des missions de protection du littoral français depuis leur mise en service en 1979. Les voies de recours de l'appel d'offres sont désormais épuisées et c'est donc au printemps 2022 qu'entreront en flotte les deux successeurs des Flandre et Languedoc. Ces affrètements vont lier Les Abeilles à la Marine nationale pour dix ans et portent sur un montant de 120 millions d'euros.

Les deux navires qui vont prendre le relais sont des anciens remorqueur ravitailleurs releveurs d'ancres (AHTS) de Siem Offshore construits par Havyard, sur un design VS 401 CD. Ils se trouvent actuellement dans la région de Bergen. D'une longueur de 91 mètres pour une largeur de 22, ils seront équipés d'un système FiFi2 et disposent d'une capacité très importante de récupération de naufragés. Leur bollard pull est de 280 tonnes, une puissance de traction quasiment deux fois supérieure à celle des Abeille Flandre et Languedoc.

Ils vont désormais entrer en chantier pour être adaptés à leur mission d'assistance et de sauvetage. Pour celà, leur arrière va être refermé. Des cintres et des équipements spécifiques pour le passage de gréement dans des conditions dégradées vont être installés. Deux canots d'intervention de type MOB Boat vont aussi être ajoutés.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Vue d'artiste d'une des futures Abeilles (© ECONOCOM)