Les Abeilles : « la permanence opérationnelle est assurée »

Les remorqueurs de sauvetage des Abeilles sont à poste et opérationnels. « Nous avons géré, navire par navire. Certains bateaux étaient confinés de facto, puisqu’au mouillage depuis plus d’une quatorzaine. Pour les autres, nous avons décalé les relèves de manière à pouvoir garantir une quatorzaine à bord et prendre un minimum de risque de propagation à bord. Chacun respecte les mesures de préservation prises par les autorités », détaille Pascal Potrel, directeur général des Abeilles interrogé par Mer et Marine à ce sujet. « Pour la suite, nous allons effectuer des relèves groupées et qui n’implique aucun transport en commun. Nous comptons également sur l’engagement de tous nos marins pour assurer la continuité de nos missions en ces moments très difficiles pour tous. Les marins en congés ont aussi un rôle important. Ils doivent respecter strictement le confinement, pour eux et leur proches et aussi pour ne pas compromettre la situation sanitaire à leur arrivée à bord ». Face à cette situation sanitaire inédite, les échanges avec les bords sont primordiaux afin de pouvoir répondre le mieux possible aux pics de tension et d’inquiétude pour les marins éloignés de leurs proches.