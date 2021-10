Les ambitions portuaires de la région Normandie en cinq axes

Le 15 octobre, le président de la région Normandie, Hervé Morin, a présenté avec les responsables portuaires, les ambitions pour ses ports. Elles s’articulent en cinq axes. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

En matière portuaire, la région Normandie se place parmi les premières régions françaises. Avec, d’une part, les ports de Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe regroupés sous Ports de Normandie et, d’autre part, Haropa Port, dont deux ports, Le Havre et Rouen, ont élu domicile en Normandie, la Région est bien dotée.

Une série de propositions concrètes

La création de Ports de Normandie en janvier 2019 et celle de Haropa Port le 1er juin, donnent …