Les Assises de l’économie de la mer s’ouvrent à Nice

Reportée l’an dernier pour cause de crise sanitaire, la 16ème édition des Assises de l’économie de la mer débute ce mardi à Nice, où elle se poursuivra demain. La première journée de ce grand rendez-vous du secteur maritime sera marquée par une intervention d’Emmanuel Macron, qui était déjà venu en 2019 s’exprimer devant les professionnels de la mer aux précédentes Assises, à Montpellier. L’occasion pour le président de la République de rencontrer une nouvelle fois les acteurs des différentes filières et faire le point sur les ambitions maritimes françaises qui, au-delà des discours, manquent souvent d’actions concrètes et surtout efficaces. A noter que le chef de l’Etat sera accompagné par la ministre de la Mer, Annick Girardin.

En plus des interventions politiques, les Assises, organisées par nos confrères de Ouest France et du Marin, proposeront durant deux jours de nombreuses conférences et entretiens, dont le programme est disponible sur le site de l’évènement.