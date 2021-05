Les Chantiers de l’Atlantique impliqués dans l’achèvement du navire de Ritz-Carlton ?

La construction de l’Evrima, premier navire de luxe du groupe Ritz-Carlton, commandé il y a quatre ans au chantier espagnol Barreras et qui devait initialement être livré fin 2019, n’en finit plus de durer. Le projet, qui était sensé permettre de relancer l’activité du constructeur de Vigo via une nouvelle diversification sur le marché de la croisière, s’est transformé pour lui en désastre. Retards et surcoûts sont venus plomber un contrat qui avait déjà été décroché, selon certains concurrents de Barreras, à un prix beaucoup trop bas (250 millions d'euros) pour être rentable. Ne parvenant pas à respecter les délais et les coûts, l’entreprise s’est retrouvée dans une situation de faillite. Ce qui a obligé Ritz-Carlton (via sa société Cruise Yacht basée à Malte et spécialement créée pour exploiter sa future flotte) à reprendre l’an dernier le chantier de Vigo pour éviter son naufrage et terminer le navire, qui doit normalement être le premier d’une série (la commande d’une seconde unité avait été confirmée en 2019). Depuis, les travaux ont…