Les chantiers naviguent en toute tranquillité avec la MACCS de MARINELEC

(English version below) Pour optimiser leur utilisation, Marinelec Technologies cherche à standardiser ses produits d’alarme et de surveillance tout en les rendant personnalisables et paramétrables afin qu’ils s’adaptent aux normes de construction et aux contraintes d’exploitation des navires. Lancée fin 2017, la gamme de centrales d’alarmes MACCS Marine Advanced Customizable&Creative Solutions équipe aujourd’hui tous types de navires, de la vedette fluviale à passagers aux navires d’intervention rapide.

Un système compact et intelligent

MACCS est un produit d’alarme de nouvelle génération, disruptif par rapport aux précédents produits comme les centrales Altor et Altaïr qui se déclinaient essentiellement sous forme de coffrets d’alarme. MACCS est un système de contrôle et de surveillance qui intègre l’ensemble des fonctions de commande et d’alarme à bord des navires de petits et moyen tonnage. Le concept se compose d’un ou plusieurs écrans tactiles avec un logiciel embarqué paramétrable. Une plage d’alimentation 12&24Vdc permet son installation sur tout type de navire avec une capacité jusqu’à 64 Entrées/Sorties, de type digitales ou analogiques (niveaux, envahissement, feux de navigation, alarmes diverses...). Ce produit standard, modulairepermet de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs qui ont la possibilité de personnaliser sa configuration ce qui le rend aussi évolutif. A sa carte électronique CPU de base peuvent s’ajouter des modules additionnels. Légère et compacte, elle offre de nombreux avantages, sait s’adapter à tous types de navires et se montre très compétitive.

En toute tranquillité sur les lacs de montagne …

Antoine Michel, dirige depuis 20 ans avec sa sœur le Chantier naval Franco-suissefondé par ses parents en 1983 à Villers-le-Lac en plein boom de la navigation fluviale. Le chantier familial exploite aussi sa propre flotte au sein de sa compagnie « Vedettes panoramiques du Saut du Doubs » et d’une toute nouvelle créée en 2020,« Vedettes du Val de Saône » pour laquelle elle vient de construire l’Audacieux, une vedette d’une capacité de 150 passagers. Le chantier est spécialisé dans la construction de vedettes fluviales de 10 à 15 mètres pouvant accueillir jusqu’à 150 passagers. Avec l’Audacieux, il vient de livrer le Solely, d’une capacité de 120 passagers, pour une compagnie sur le lac du Bourget.

« Avant tout, explique Monsieur Michel, nous devons veiller à la sécurité des passagers et être en mesure d’anticiper tout risque de panne ou d’avarie et faire en sorte que le navire reste à flot. Cela implique l’installation de nombreux capteurs et équipements de détection etde surveillance. Tous nos équipements de sécurité sont conçus par MARINELEC Technologies. Nous y trouvons une harmonie dans les systèmes et les interfaces Homme /Machine sont agréables, intuitives et répondent aux évolutions normatives. C’est une expertise dont nous ne disposons pas nous-mêmes.

La surveillance des équipements implique de plus en plus d’affichage visuel et sonore ; Si nous devons avant tout coller aux normes, nous avons aujourd’hui besoin de centraliser les informations et les signaux pour gagner de la place sur nos tableaux de bord et faciliter, tant le montage que l’utilisation des équipements.J’utilisais déjà les automates de MARINELEC, qui sont techniquementplus poussées que nos propres installations sans recours à l’électronique pour la surveillance des alarmes, ce qui devenait complexe. L’arrivée du système MACCS est une grande avancée.

La MACCS est personnalisable et nous la paramétrons nous-même. Elle est évolutive, ce qui nous permet d’y intégrer des modules supplémentaires selon nos besoins. Le produit standard est très attractif et compétitif. Dans le cadre de l’exploitation, c’est pour nous plus de tranquillité dans la navigation, c’est à la fois simple à installer et à utiliser ce qui améliore la sécurité en libérant du temps à l’homme de bord. Autre avantage, le report d’alarme que j’ai installé à bord des derniers navires que nous avons construits, même si je ne suis pas à bord, je suis averti par un SMS de la moindre alarme, ce qui est encore plus sécurisant. Bien que ce système soit récent, les dernières versions du produit ont une connectique robuste. Marinelec fait toujours preuve de réactivité et sait s’adapter à nos procédés d’installation, notamment avec des schémas de câblages personnalisés qui nous facilite le montage. Je réalise aujourd’hui en deux heures ce qui me prenait deux joursauparavant. Nous restons fidèles à MARINELEC avec qui nous réaliserons l’équipement d’un nouveau navire similaire au Solely dont la construction va bientôt démarrer. »

Le système MACCS @Marinelec Technologies

… A grande vitesse à Singapour

A Singapour, pour le chantier Penguin, spécialisé dans les navires à grande vitesse en coque aluminium, les attentes sont toutes autres. « Nous construisons des crew boat à grande vitesse pour le transfert d'équipage offshore, des ferries à passagers, vedettes pour les pompiers ou encore des vedettes de sauvetage, explique le Bureau d’études du chantier. Notre principale priorité en matière d'équipement de sécurité est la surveillance, en temps réel, des systèmes de sécurité incendie, des mesures de niveau, ainsi que de la machine. »

« Nous utilisons des systèmes de surveillance dédiés à la sécurité, explique le Bureau d’études. Par rapport à nos constructions, nous trouvons que la centrale MACCS, à la fois compacte et légère, s’adapte parfaitement et est facile à installer dans les espaces restreints. C’est pour nous l’un des principaux atouts de cette centrale. Il s'agit véritablement d'un système innovant, ajoute-t-il, car nous sommes conscients qu'un système d'alarme intégré peut avoir un réel impact et être pleinement fonctionnel en fonction des exigences de la classification. »

« Ce système compact a en outre l’avantage d’être standard (plutôt qu’open source), avec une ergonomie conviviale et d’être peu coûteux, bien qu’il ait l'inconvénient d’être limité à un maximum de 64 points d’entrées/sorties. De plus, le fait que MACCS soit un système fabriqué en France lui ajoute encore plus de crédit ! »

To optimize their use, MARINELEC has sought to standardize its alarm and monitoring systems whilst ensuring that they are customizable, configurable, and that they adapt to ship building norms and operational constraints. Launched at the end of 2017, the MACCS Marine Advanced Customizable&Creative Solutions central alarm systems range currently equips all types of ships from small to medium tonnage vessels. This system enables offers total peace of mind.

A compact and smart system

MACCS is a new generation alarm system that marks a break with previous products such as the Altor and Altaîr systems which were mostly available in the form of alarm panels. MACCS is a control and monitoring system which integrates all the control and alarm functions on board small to medium tonnage vessels. The concept consists of one or several touch screens with configurable embedded software. It can be installed on all types of vessel with its wide 12&24Vdc power range, and capacity for up to 64 digital and analog Inputs/Outputs (levels, flooding, navigation lights, various alarms…).

As the standard product is modular, it can be rapidly adapted to the users’ needs. They can customize the configuration which means that it can also be upgraded. Additional modules can be added to the basic CPU electronic card. These many advantages have enabled the Chantier Naval Franco-Suisse to operate with total peace of mind.

Safely on mountain lakes ...

Antoine Michel and his sister have managed the Chantier Naval Franco-Suisse in Villiers-Le-Lac for 20 years, a yard founded by their parents in 1983 during the inland waterway navigation boom. This family yard also manages its own fleet under the name “Vedettes panoramiques du Saut du Doubs » and the new addition in 2020 ,« Vedettes du Val de Saône », for which they have just built the Audacieux, a 150 passenger river cruiser. The yard specializes in the construction of 10 to 15 meter river cruisers that can carry up to 150 passengers. As well as the Audacieux, it has just delivered the 120 passenger Solely to a company on Lake Bourget.

« Above all, we have to ensure passenger safety, be able to anticipate any breakdowns or damage and make sure that the vessel stays afloat. This implies the installation of many sensors and monitoring and detection equipment. All our safety equipment has been created by MARINELEC Technologies. We find that the systems are well balanced and that the Man Machine Interfaces are pleasant, intuitive and adapt to changes in norms. This is expertise that we do not have ourselves.

Monitoring equipment involves more and more visual and sound signals. The priority is to stick to the norms, yet today we have to centralize all the information and signals to save space on our instrument panel and simplify just as much the fitting as the use of the equipment. I have already used MARINELEC automated systems, which are technically more advanced than our own installations which do not use electronics for monitoring alarms, which made things increasingly complicated. The arrival of the MACCS system was a great improvement.

The MACCS can be customized and we configure it ourselves. It is adaptable, which enables us to add extra modules according to our needs. The standard product is very attractive and competitive. In terms of use, it means more peace of mind when navigating, easy installation and use, and it improves onboard safety by freeing up time for the crew. Another advantage is the alarm relay that I installed onboard the latest vessels that we have built. Even if I am not on board, I receive an sms informing me of the slightest alarm, which is even more reassuring. This system is recent, yet the connectors are robust. MARINELEC has always proved to be reactive and knows how to adapt to our installation procedures, especially via customized wiring diagrams which make installation easier for us. In just two hours today, I can do something which used to take me two days. We are sticking with MARINELEC with whom we will fit out the new vessel similar to the Solely, which we will begin building soon.”

MACCS system @Marinelec Technologies

... At high speed in Singapore

In Singapore, Penguin Shipyard, who specialize in high speed boats with aluminum hulls, has a totally different set of requirements. “We build high speed crew boats for offshore crew change, passenger ferries, fire boats and even life boats,” explains the yard’s design office. «Our priority in terms of safety equipment is to monitor fire safety systems, levels and the engine in real time.”

“We use monitoring systems dedicated to safety,” explains the design office. «In relation to our constructions, we find that the MACCS unit, which is both compact and light, adapts perfectly and is easy to install in small spaces. For us it is one of the main advantages of this system. It is a truly innovative system, “ they add, “ as we are aware that an integrated alarm system can have a real impact and be fully functional in relation to classification requirements”.

« This compact system has a further advantage of being standard (rather than open source), with its user-friendly design and its reasonable price, although there is the drawback of being limited to a maximum of 64 Inputs/Outputs. Moreover, the fact that the MACCS is made in France adds to its prestige!”

