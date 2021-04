Marine nationale: les deux derniers pousseurs du type PC6 seront livrés en juillet

La Direction générale de l’armement (DGA) indique, dans un communiqué, avoir réceptionné les pousseurs de classe 6 tonnes (PC6) Loup et Sar, n°s 4 et 5 d’une série de sept unités réalisée à Douarnenez. Ils seront affectés à la base navale de Toulon.

« Le marché de réalisation des PC6 a été notifié par la DGA au chantier naval Gléhen de Douarnenez fin 2017 et le premier exemplaire réceptionné par la DGA en août 2019 », rappelle la DGA. Ces embarcations, d’une longueur de 10 m pour 27 tonnes de déplacement, peuvent atteindre la vitesse de huit nœuds à pleine charge, embarquer deux membres d’équipage et jusqu’à huit lamaneurs (les personnels en charge de l’amarrage des navires).

Sprat et Orphie affectés à Cherbourg

Elle indique que les deux derniers PC6, Sprat et Orphie, seront livrés en juillet 2021 et affectés à la base navale de Cherbourg. Les PC6 sont destinés à évoluer dans les enceintes des ports militaires, leurs rades et en eaux protégées. Avec trois types de missions : poussage de bâtiments de surface, transport de lamaneurs et participation aux mouvements portuaires.

Un article de la rédaction du Télégramme