Les Elles de l’océan : les femmes du monde maritime à l’honneur

Dans le sillage de la Journée mondiale des Océans, qui s’est tenue lundi 8 juin, le Cluster Maritime Français et l’association Elles Bougent mettent à l’honneur cette semaine celles qui travaillent dans la filière maritime. Objectif : promouvoir la place des femmes dans ce secteur et sensibiliser les jeunes femmes aux opportunités de carrières dans les métiers liés à la mer. Une opération placée sous le haut-patronage du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et soutenue notamment par WISTA France.

Crise du Covid-19 oblige, les manifestations qui étaient prévues pour cette seconde édition des Elles de l’Océan ont été reportées à 2021. Mais l’opération se déroule quand même de manière numérique. Ainsi, cette semaine, des membres du Cluster et des partenaires d’Elles Bougent partagent de courtes vidéos. Des témoignages de femmes à responsabilité, ou exerçant un métier peu exercé par des femmes dans le secteur maritime ; ainsi que des dirigeant(e)s ou directeurs/directrices des ressources humaines qui témoignent des bonnes pratiques de leur entreprise pour assurer l’égalité entre hommes et femmes.

Pour découvrir ces portraits, il vous suffit de suivre le #Ellesdelocean sur les réseaux sociaux, ainsi que le Cluster et Elles Bougent.

Vous pouvez déjà retrouver les portraits réalisés à l’occasion de la première édition des Elles de l’Océan en 2018 sur la page You tube du Cluster.