Les émissions de CO2 des transports pourraient augmenter de 16% d’ici 2050

A ce rythme, les émissions de CO2 des transports à travers le monde pourraient continuer de grimper, malgré les politiques déjà entreprises. Dans les Perspectives des transports FIT 2021, une étude de 247 pages lancée pour le Sommet Annuel des Ministres des Transports qui se tient à distance du 17 au 28 mai, le Forum international des transports (FIT, une organisation intergouvernementale soeur de l’OCDE) estime que la demande en transports, tous modes confondus, va plus que doubler d’ici 2050, comparé à 2015. Le transport de passagers doit être multiplié par 2.3 et le transport de marchandises par 2.6. Conséquence, les émissions de CO2 des transports doivent augmenter de 16% en 2050. Et ce, même si les engagements déjà pris pour décarboner les transports étaient tous suivis de mesures concrètes. En effet, les réductions d’émissions attendues vont être dépassées par la demande en transports.

Dans cette édition, qui met l’accent sur l’impact de la pandémie sur les systèmes de transport, trois scénarios ont été établis : la…