Les émissions de carbone des navires au cœur des priorités mondiales

Pendant longtemps, les navires de commerce n’intéressaient pas grand monde. Ils sont au large, dans des ports où le public n’accède plus, on ne les voit pas. A part peut-être quand il y a une pollution, qui provoque un émoi médiatique de durée variable. Mais sinon, le transport maritime a jusqu’ici navigué sous les radars.

Y compris pour la pollution qu’il émet. Le transport maritime transporte actuellement 90% des matières premières et biens de consommation mondiaux. La grande majorité de la flotte fonctionne aujourd'hui avec des propulsions thermiques, donc productrices de CO2, et souvent avec des carburants de type fuel lourd, générateur de particules, d’oxydes de soufre et …