Les essais du Celebrity Apex retardés pour cause de mouvements sociaux

Après la météo, les grèves. Une première fois repoussés du 15 au 17 janvier en raison du mauvais temps, les essais en mer du dernier-né des Chantiers de l’Atlantique n’ont pas pu avoir lieu. En cause, cette fois, les mouvements sociaux liés à la réforme des retraites sur le port de Saint-Nazaire, qui perturbent notamment le fonctionnement de la forme-écluse Joubert, par laquelle le Celebrity Apex doit impérativement passer pour rejoindre l’estuaire de la Loire.

Le paquebot est donc toujours en attente au quai d’armement du bassin de Penhoët où, en attendant de prendre le large, les travaux d’achèvement se poursuivent à bord. Aucune date n’est plus avancée pour le départ en essais du navire, puisque cela dépend des grèves. Il ne devrait en tous cas prendre la mer avant le 29 janvier, puisqu’il doit impérativement être à Saint-Nazaire la veille dans le cadre d’une journée évènementielle organisée par son armateur, la compagnie américaine Celebrity Cruises. Celle-ci en profitera, le 28 janvier également, pour célébrer la découpe de la première tôle du prochain navire de cette série, le futur Celebrity Beyond.

Le Celebrity Apex au quai d'armement du bassin de Penhoët (© MER ET MARINE)

Sistership du Celebrity Edge (J34), livré en octobre 2018, le Celebrity Apex (K34) mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, affiche une jauge de 129.500 GT et compte 1467 cabines. Trois autres paquebots basés sur le même design vont suivre mais ces « Edge Jumbo » seront plus grands (327 mètres, 140.600 GT, plus de 1650 cabines). Les futurs L34 (Celebrity Beyond), M34 et N34 doivent être livrés par les Chantiers de l’Atlantique en 2021, 2022 et 2024.

