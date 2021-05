Pas de sanctions contre la filiale de Gazprom en charge de Nord Stream 2

Les Etats-Unis lâchent du lest sur le dossier du gazoduc Nord Stream 2. Washington a renoncé à ses sanctions contre la filiale de Gazprom en charge de la construction du controversé pipeline en Baltique. Le département d’Etat a fait savoir qu’il exemptait Nord Stream 2 AG, dont le siège est en Suisse, et son PDG de nationalité allemande, Matthias Warnig, de sanctions.

En revanche, des sanctions ont été imposées contre cinq entités russes, dont les services de sauvetage maritime russes, et quatre navires russes : les Yury Topchev, Vladislav Strizhov, Baltiyskiy Issledovatel et Akademik Cherskiy. Ce dernier a repris la pose du pipeline en début d'année, peu après la barge Fortuna, déjà sous sanctions. En effet, les travaux avaient été brutalement interrompus, alors qu'il ne restait plus qu'une petite portion à réaliser, quand la compagnie suisse Allseas s'était retirée du projet devant la menace de sanction…