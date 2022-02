Les Femmes et la mer : un forum programmé au One Ocean Summit

L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète et reste cependant trop souvent en marge des rendez-vous internationaux, y compris ceux consacrés au climat ou à la biodiversité. C’est pourquoi, à l’initiative du Président de la République, se tiendra à Brest, du 9 au 11 février 2022, le One Ocean Summit. Durant ce sommet international, plus de 300 experts prendront part à des ateliers et forums, autour de quelques initiatives concrètes et fortes, avec pour but de porter des propositions aux chefs des gouvernements.

L’enjeu de la représentation des femmes dans le secteur maritime sera abordé lors d’un forum dédié organisé le jeudi 10 février 2022, de 11h à 12h30, représenté par Wista France, une association qui vise à promouvoir le rôle des femmes à des postes à responsabilités dans le secteur maritime, pour tenter de répondre aux questions suivantes :

Dans quelle mesure les femmes peuvent-elles accéder aux différents métiers liés à la mer ? Quels sont les engagements qu’elles prennent pour la protection de l’océan et sa biodiversité, pour le développement durable et responsable de leurs activités maritimes ?

Wista France a pour objectif d’être un acteur majeur dans le soutien des femmes aux postes de direction et dans la volonté de rendre ce secteur d’activité attractif pour les femmes. L’association tend à multiplier les occasions de rencontres et de soutien professionnel des femmes et à profiter de la diversité des expériences, valoriser les métiers de la mer et les belles opportunités de carrière qu'ils offrent aux femmes, et refléter la présence féminine effective dans le monde maritime.

Au cours de ce forum, le Professeur Antje Boetius, Directrice de l’Alfred Wegener Institute, Marie-Sophie Pawlak, Présidente de Elles bougent et Rim Benzina, Co-Présidente du Forum de la Mer, et fondatrice de la Saison Bleue, prendront la parole pour mettre en valeur le travail des femmes dans le secteur, et montrer qu’il est ouvert à celles qui seraient intéressées à l’idée de l’intégrer. De la même façon que Maud Fontenoy a réussi à traverser l’Atlantique à la rame, le secteur océanique est ouvert à toutes les femmes de tous horizons.