Les ferries Côte d'Albâtre et Seven Sisters équipés de scrubbers

Les ferries Côte d'Albâtre et Seven Sisters, appartenant au syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et opérés par DFDS entre Dieppe et Newhaven, vont être équipés de scrubbers. Le Seven Sisters est actuellement en arrêt technique dans les chantiers danois Fayard de Lindø, près d'Odense. Son sister-ship devrait le suivre et les deux bateaux seront prêts tous les deux pour la saison début mai.

Comme le reste de la flotte du groupe danois DFDS (voir notre reportage détaillé à ce sujet), le choix de l'équipement s'est porté sur un scrubber hybride d'Alfa Laval, « qui sera opéré en circuit fermé », précise Jean-Claude Charlo, directeur de DFDS France.

Long de 142.4 mètres pour une largeur de 24.2 mètres, les Seven Sisters et Côte d’Albâtre, sortis en 2006 des chantiers Barreras de Vigo, peuvent embarquer 600 passagers et une soixantaine de camions.