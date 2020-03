Les forces navales face à la menace hypersonique

Le nouveau missile de croisière hypersonique russe a été testé en janvier à partir de l’Admiral Gorshkov, la première des nouvelles frégates du projet 22350. Le test, révélé fin février, s’est déroulé en mer de Barents, le Zircon tiré par le bâtiment atteignant semble-t-il une cible située à plus de 500 kilomètres. Ce tir confirme la poursuite du développement de cette nouvelle arme pour la flotte russe, Moscou souhaitant non seulement équiper ses unités de surface avec le Zircon, mais aussi ses sous-marins, des tests étant notamment prévu sur les nouveaux SNA du type Iassen

La frégate russe Admiral Gorshkov (© : MARINE RUSSE)

Une vitesse allant jusqu’à Mach 9 et un engin à capacité antinavire

Long d’une dizaine de mètres et développé par la firme NPO Mashinostroyeniya, le Zircon (ou 3M22 Tsirkon ou SS-N-33 dans la nomenclature OTAN) est annoncé par la Russie comme pouvant voler à Mach 8-9 avec une portée allant selon les Russes jusqu’à 1000 kilomètres. Alors que le projet remonte aux années 90, les premiers tests connus ont été effectués sur des bombardiers Tu-22 à partir de 2012. Une version tirée par des lanceurs terrestres et une autre navalisée sont développées. En février, Moscou a confirmé que cette arme avait comme le Kalibr une double vocation. Il s’agit à la fois d’un missile de croisière conçu pour neutraliser des cibles terrestres durcies, mais il existera aussi une variante antinavire. Depuis, de nombreux articles ont fait état de la menace majeure que pouvait faire peser le Zirkon sur les marines occidentales, en particulier la flotte américaine.

D’autres missiles en développement

L’émergence de telles armes est en effet à prendre très au sérieux, d’autant que le Zirkon n’est pas le seul missile hypersonique en cours de développement. La Russie planche aussi, entre autres, sur le Kinjal, missile aéro-balistique air-sol dévoilé en 2018, dont la vitesse pourrait atteindre Mach 10 et la portée 2000 km. La Chine travaille également sur le sujet, avec son fameux « tueur de porte-avions », le missile balistique DF-21D (portée d’environ 1500 km) et ses dérivés, ou encore le projet DF-ZF, un véhicule planant hypersonique porteur de charges conventionnelle ou nucléaire et dont la vitesse se situerait entre Mach 5 et Mach 10. Même l’Inde fait partie du club hypersonique avec le BrahMos-II en cours de développement dans le cadre d’une coopération avec la Russie. Conçu pour être mis en œuvre depuis la terre, des bâtiments de surface, sous-marins ou aéronefs, le futur missile de croisière indien pourrait atteindre Mach 7 pour une portée d’au moins 300 km.

Quid des capacités de défense des flottes occidentales ?

Face à de telles armes, les systèmes de défense des flottes occidentales vont-ils être dépassés, comme cherche évidemment à le faire croire la propagande russe ? Du côté des équipements américains, la question peut potentiellement se poser, des missiles anti-missiles balistiques comme le SM-3, exo-atmosphérique, n’étant pas conçu pour neutraliser des menaces antinavire ou de croisière hypersoniques, en particulier des missiles antinavire balistiques manoeuvrants à début de trajectoire balistique et équipés d’un autodirecteur pour guider l’engin en phase finale.

Pas de guidage possible à Mach 9

Mais qu’en est-il de l’hypersonique (au-delà de Mach 5) ? Pour la protection des plateformes navales, une donnée fondamentale est à prendre en compte : contrairement à des objectifs terrestres, fixes et pour lesquelles un simple système de géolocalisation est suffisant, les navires visés se déplacent, ce qui implique qu’un missile assaillant puisse se recaler sur sa cible en phase finale d’approche. Or, de l’avis des experts, une telle opération est impossible en hypersonique, l’autodirecteur étant « aveugle » à une telle vitesse. A l’image du DF-21D chinois, le missile doit donc ralentir pour utiliser ses capacités de guidage. Ce qui l’emmènerait en phase finale à une vélocité plutôt située dans le spectre du supersonique, à portée donc de systèmes comme l’Aster.

Evolutions à venir de l’Aster

Ce dernier doit néanmoins continuer d’évoluer pour faire face aux menaces émergeantes. C’est notamment l’enjeu de la version navalisée de l’Aster Block1 NT, qui équipera les frégates de défense aérienne franco-italiennes du type Horizon (Forbin et Chevalier Paul pour la Marine nationale, Andrea Doria et Caio Duilio pour la Marina militare). Le B1 NT, optimisé pour la neutralisation de missiles balistiques d’une portée supérieure à 1000 kilomètres, embarquera sur les FDA lors de leur refonte à mi-vie, prévue dans les prochaines années. Au-delà des armes, l’évolution des senseurs est également impérative afin de pouvoir traiter les nouvelles menaces, qu’il s’agisse d’alerte lointaine ou de poursuite des cibles.

Le projet européen TWISTER

Pour la suite, d’autres évolutions du missile antimissile de MBDA sont à prévoir. Et puis il y a TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance), l’un des projets retenus en novembre 2019 par le Conseil de l’Union européenne au titre de la coopération structurée permanente (CSP/PESCO). Piloté par la France, TWISTER est un concept d’intercepteur multi-rôle endo-atmosphérique, destiné à contrer les menaces aériennes et balistiques de théâtre post-2030, notamment les missiles balistiques manoeuvrants, les missiles de croisière et planeurs hypersoniques, ainsi qu’un large spectre de menaces aérobies. A ce jour, aucun système ne couvre un tel domaine de défense air et missile.

Première illustration, très conceptuelle, de TWISTER (© : MBDA)

Une nouvelle génération de système européen qui constituerait typiquement de l’anti-Zirkon ou DF-21D et autres évolutions à venir de ces types de menaces. Alors que les différents pays impliqués (dont certains comme les Pays-Bas et l’Espagne disposent aujourd’hui de missiles américains) discutent pour faire converger les besoins opérationnels, un consortium industriel destiné à porter TWISTER devrait être constitué d’ici la fin de l’année, en vue de faire de premières propositions en 2021 pour être en mesure de lancer un projet en 2022 et arriver à des concrétisations dans les années 2030.