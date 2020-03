Les futures VCSM de la Gendarmerie maritime

Comme nous l’indiquions le 17 février, le marché des nouvelles vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) de la Gendarmerie maritime, qui seront basées en Guyane et en Bretagne, a été attribué. Un nouveau succès pour le constructeur nordiste Socarenam mais aussi le bureau d’architecture nantais Pierre Delion qui conçoit ces bateaux. Ce tandem avait déjà été retenu pour la vedette de surveillance maritime et portuaire (VSMP) Armet et la vedette d'entrainement à l’hélitreuillage (VEH) Palyvestre, deux unités de 15 mètres qui vont être prochainement livrées.

D’un montant d’un peu plus de 19 millions d’euros (HT), dont une partie financée par l’Europe dans le cadre des politiques communautaires de contrôle des pêches, le marché des VCSM, notifié le 27 janvier, porte sur une commande ferme de trois vedettes, une quatrième étant en option. Ces bateaux seront réalisés par les chantiers Socarenam de Boulogne-sur-Mer et Calais, avec des livraisons prévues à partir de la fin 2021 et en 2022 à la Marine nationale. Pour mémoire, cette dernière possède les bateaux de la Gendarmerie maritime, composante de la Gendarmerie nationale mise pour emploi auprès du chef d’état-major de la marine.

Entièrement réalisées en aluminium, ces nouvelles VCSM mesureront 22 mètres de long pour 7 mètres de large, leur déplacement allant atteindre 70 tonnes. Leur design comprend une carène planante avec double redans permettant d'assurer la stabilité transversale, même dans les virages serrés. Elles seront mises en œuvre par huit gendarmes et pourront accueillir huit personnes supplémentaires. Equipées de deux moteurs diesels et deux lignes d’arbres, ces vedettes, conçues pour atteindre 25 nœuds, pourront franchir 300 nautiques à vitesse économique. Une rampe à l’arrière permettra de déployer un semi-rigide d’intervention d'environ 5 mètres capable de filer à 35 nœuds. Côté armement, deux mitrailleuses de 7.62mm pourront être mises à poste de part et d’autre du poste de conduite extérieur situé en haut de la superstructure. Dans le prolongement de celle-ci pourra être dressé un taud en textile protégeant une partie de la plage arrière (il pourra être retiré pour les opérations d'hélitreuillage). Les moyens électroniques comprendront un radar de navigation et un système optronique permettant une identification de jour comme de nuit.

Vue des futures VCSM (© PIERRE DELION ARCHITECTURE)

Ces nouvelles unités complèteront les 24 VCSM de 20 mètres du type RPB 20 livrées par CNB et Raidco Marine (ce modèle est maintenant commercialisé par Ufast, qui a racheté les moules) entre 2003 et 2007. Deux d’entre elles sont destinées à remplacer les deux VCSM actuellement déployées en Guyane. Il s’agit des Mahury et Organabo, qui seront repositionnées dans le Var au profit de la brigade d’Hyères et du Centre National d’Instruction de la Gendarmerie Maritime (CNIGM) de Toulon. Ce dernier doit en effet pourvoir à la succession, l’an prochain, de sa vieille vedette du type V14, la Réséda.

L'une des 24 VCSM du type RPB 20 (© MER ET MARINE)

Quant à la troisième VCSM qui vient d’être commandée, elle sera affectée à Roscoff afin de renforcer le dispositif de la Gendarmerie maritime en Bretagne nord.

Ces vedettes assureront des missions variées : police générale en mer, défense maritime du territoire, lutte contre les trafics et la pêche illicite, secours en mer et opérations antipollution. Les deux unités stationnées en Guyane participeront également à la mission de surveillance des zones interdites lors des tirs de fusées depuis le centre spatial de Kourou.

Le renouvellement des moyens de la Gendarmerie maritime va ensuite se poursuivre avec la succession des six patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) actuellement en service. Il s’agit du plus important programme destiné à la Gendarmerie maritime depuis une trentaine d’années. Non encore attribué, il vise à remplacer les PCG de 32 mètres : la Jonquille et le Jasmin, réalisés par Couach et mis en service en 1996 et 1997, le Géranium et la Violette sortis en 1997 du site Naval Group à Lorent, ainsi que l’Athos et l’Aramis. Construits par les chantiers de l’Estérel, à Cannes, ces derniers, entrés en flotte en 1980 et 1981, sont les deux anciens patrouilleurs de surveillance des sites qui étaient auparavant exploités au profit de la DGA et de son centre d’essais des Landes, avant d’être transférés à la Gendarmerie maritime en 2015 afin de remplacer à Cherbourg le vieux patrouilleur Glaive, désarmé la même année.

Les successeurs des PCG, qui devraient être plus grands, sont attendus à partir de 2022 avec un rythme de livraison de deux à trois unités par an. Deux seront basés à Cherbourg, les autres étant stationnés à Lorient, Toulon, Papeete (Polynésie française) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Le PCG Athos (© MARINE NATIONALE)

Le PCG Jasmin (© MATTHIEU LE BONNIEC)

Le PCG Géranium (© MER ET MARINE)