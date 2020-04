Les Italiens assistent un cargo en feu au large de la Libye

La marine et les garde-côtes italiens ont porté assistance mercredi 8 avril à un cargo aux activités peut être en lien avec l’intervention turque en Libye. Battant pavillon bolivien, le Bellatrix est un navire de 114 mètres construit en 1978 qui était parti de Turquie fin janvier et qui se trouvait le 2 avril encore près des côtes libyennes, entre Tripoli et Misrata. Il a émis un appel de détresse au petit matin, alors qu’il se trouvait à environ 180 milles au large de la Sicile, dans les eaux sous responsabilité italienne en matière de sauvetage. L’équipage a indiqué qu’un feu, s’étant déclaré dans la salle des machines, était devenu incontrôlable. La Guardia Costiera a alors lancé une opération de sauvetage en dépêchant des moyens maritimes et aériens sur zone. La marine italienne a également été mobilisée en dépêchant sur place la frégate Alpino.

La FREMM italienne Alpino près du cargo Bellatrix (© MMARINA MILITARE)

Les 12 membres d’équipage du Bellatrix ont été récupérés par un autre navire de commerce qui se trouvait à proximité. Un remorqueur a été dépêché par l’armateur du cargo en perdition. Il devait arriver en fin de semaine afin, selon les informations des garde-côtes italiens, de convoyer le Bellatrix jusqu’à Aliaga, en Turquie, où il sera probablement démantelé. Si évidemment il ne coule pas entretemps. D’après la Guardia Costiera, le navire serait vide de cargaison. Il pourrait avoir servi à transporter vers la Libye du matériel et éventuellement des armes, la Turquie ayant envoyé depuis le début de l’année plusieurs cargos dans le cadre de l’aide militaire qu’elle apporte au gouvernement d’union nationale (GNA) mené par Fayez al Sarraj, en conflit ouvert avec le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l’est de la Libye.

