Les Lorientais développent un port au sultanat d’Oman

Le projet est ambitieux et pourrait rapporter gros pour la filière maritime bretonne. Un consortium franco-omanais, dont la Sem Lorient-Keroman fait partie, a remporté un appel d’offres pour concevoir et gérer le port de Duqm, à Oman. L’expérience du port de pêche lorientais a parlé.

Quel est ce projet?

En plein désert, face à la mer d’Arabie, le sultanat d’Oman ambitionne de développer un important pôle de pêche à Duqm, une ville nouvelle en plein boom. Un moyen de se diversifier pour cette monarchie du Moyen-Orient très dépendante du pétrole. Un aéroport international et un immense port de commerce y sont déjà sortis de terre. À côté, des digues et des quais sont prêts à accueillir un port de pêche. Il ne reste qu’à y construire les infrastructures (criée, ateliers de mareyage et de transformation des produits de la mer, pontons, élévateur à bateaux, etc.). Pour cela, les Omanais, ne disposant pas des compétences requises, ont lancé un appel à manifestation d’intérêt. Face à une dizaine de candidats, la Société d’économie mixte (Sem) Lorient-Keroman, gestionnaire du port lorientais, a remporté la mise, en décembre, au sein d’un consortium franco-omanais. « Au troisième tour, nous n’étions plus que trois en lice, dont deux projets chinois. Je ne pensais pas que l’on gagnerait », commente Olivier Le Nézet, président de la Sem Lorient-Keroman.

Quel est le rôle du port lorientais?

Ce consortium va piloter la conception, la réalisation ainsi que l’exploitation du port de pêche de Duqm (pendant 28 ans) sur le modèle d’organisation tripartite du port de pêche lorientais : halieutique, réparation navale et gestion foncière. « Nous allons exporter le savoir-faire maritime de Lorient », explique Maurice Benoish, l’ancien président de la Sem Lorient-Keroman, très investi dans ce projet. Dans un premier temps, des études vont être lancées pour budgétiser l’ensemble du complexe portuaire. Ces études seront gérées par la SAS Ker Oman, nouvellement créée, avec, à sa tête, Maurice Benoish et Olivier Le Nézet, et dont la Sem Lorient-Keroman sera l’actionnaire majoritaire.

Quelles retombées pour Lorient?

La volonté affichée de la Sem Lorient-Keroman est d’embarquer un maximum d’acteurs bretons avec elle, de la construction des infrastructures sur place et de la flotte de navires omanais à la gestion portuaire par la suite. « Il y a un énorme marché qu’il ne faut pas laisser passer », affirme Maurice Benoish. Tout reste à faire à Oman. « C’est la première fois qu’un port de pêche s’exporte ainsi. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure », complète Olivier Le Nézet. Ce projet est aussi un atout en termes d’image pour le port de Lorient, qui a déjà été contacté par d’autres pays intéressés par son expertise. Sur le long terme, ce sont aussi des nouveaux clients potentiels pour la criée lorientaise. La mer d’Arabie, « très poissonneuse, a des espèces complémentaires à ceux que l’on trouve à Lorient », indique Maurice Benoish.

Un article de la rédaction du Télégramme