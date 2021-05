Les navires de la Flotte Océanographique Française adoptent une livrée commune

En janvier 2018 naissait la Flotte Océanographique Française, regroupant les navires scientifiques qui étaient auparavant gérés indépendamment par l’Ifremer, le CNRS, l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Trois ans et demi après sa création, les moyens de la FOF adoptent de nouvelles couleurs marquant leur unité. C’est notamment le cas de L’Europe et du Téthys à l’issue d’un arrêt technique que les deux navires côtiers ont effectués simultanément ensemble à Marseille en janvier et février. Le Côtes de la Manche a lui aussi revêtu sa nouvelle livrée lors de sa dernière période d’entretien, à Concarneau, entre décembre et février. « Tous les navires côtiers de la Flotte sont "relookés" y compris ceux nouvellement propriété de l'Ifremer achetés au CNRS, ainsi que l'Antéa…