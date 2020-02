Les navires de La Méridionale et Corsica Linea reprennent le service

Après trois semaines de mouvements sociaux, les navires de Corsica Linea et de La Méridionale reprennent leur service régulier entre Marseille et la Corse, ainsi que les liaisons vers le Maghreb. La CGT a en effet levé samedi la grève initiée dans les deux compagnies au sujet du maintien du régime de retraite des marins. Le syndicat estime avoir obtenu les garanties nécessaires de la part du gouvernement. Les liaisons vers la Corse et l’Algérie vont reprendre progressivement cette semaine.

La fin de ce mouvement fait suite à celle d’un autre conflit qui avait débuté le 9 janvier, le syndicat des travailleurs corses bloquant les navires présents à Marseille pour exiger un accord de partage entre Corsica Linea et La Méridionale pour la délégation de service public pour la desserte des ports de l’île de Beauté. Les deux compagnies étant parvenues à s’entendre, le STC avait levé son mouvement le 29 janvier. Selon Corse Matin, La Méridionale s’est d’ailleurs vue attribuer la DSP provisoire de trois mois pour la desserte de Porto-Vecchio et Propriano.