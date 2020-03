Les navires hôpitaux américains rejoignent Los Angeles et New York

En provenance de la base navale de San Diego, l’USNS Mercy est arrivé le 27 mars à Los Angeles, où il va contribuer aux opérations de lutte contre l’épidémie de Covid-19 qui monte en puissance aux Etats-Unis. Son sistership, l’USNS Comfort, a quant à lui appareillé de Norfolk le 28 mars afin de rejoindre New York, la zone la plus touchée du territoire américain, devrait s'amarrer au terminal croisière de Manhattan ce lundi.

L’objectif est de compléter les moyens des hôpitaux locaux en leur permettant de renforcer leurs capacités dédiées à l’accueil des malades du coronavirus. Dans cette perspective, les deux navires hôpitaux de la flotte américaine vont accueillir des patients qui ne sont pas atteints par le Covid-19, soit autant de lits qui pourront être libérés dans les structures médicales terrestres. « Les navires serviront d'hôpitaux de référence pour les patients non-Covid-19 actuellement admis dans les hôpitaux à terre et fournira une gamme complète de soins médicaux, y compris des actes de chirurgie générale, des soins intensifs pour les adultes. Cela permettra aux professionnels de la santé locaux de se concentrer sur le traitement des patients Covid-19 et aux hôpitaux à terre d'utiliser leurs unités de soins intensifs et leurs ventilateurs pour ces patients », explique l’US Navy.

L'USNS Mercy arrivant à Los Angeles le 27 mars (© : US NAVY)

L'USNS Comfort a quitté Norfolk le 28 mars (© : US NAVY)

Anciens pétroliers construits en 1976 et convertis en navire hôpital dix ans plus tard, les USNS Mercy (T-AH 19) et USNS Comfort (T-AH 20) sont respectivement entrés en service en 1986 et 1987 au sein du Military Sealift Command. Longs de 272.5 mètres pour une largeur de 32.2 mètres et un déplacement de 69.300 tonnes en charge, ils disposent chacun de 12 blocs chirurgicaux, 4 salles de radiologie, 80 lits pour des soins intensifs et 920 lits médicalisés. L’ensemble, à pleine capacité, peut être mis en œuvre par 1200 personnels médicaux, l’équipage des navires étant constitué de 62 marins du MSC.