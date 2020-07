Les paquebots Sovereign et Monarch échoués sur la plage d'Aliaga

Sans surprise, les deux anciens paquebots de Pullmantur, qui appartenaient à l’armateur américain RCCL, ont été échoués sur la plage d’Aliaga, où se trouve le grand chantier turc de démolition de navires. Les Sovereign et Monarch vont y être déconstruits dans les mois qui viennent.

Sortis en 1987 et 1991 des Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, les ex-Sovereign of the Seas et Monarch of the Seas mesurent 268 mètres de long pour une jauge de 74.000 GT. Ils pouvaient accueillir 2700 passagers.

Pour mémoire, le Sovereign avait été transféré en 2008 et le Monarch en 2013 chez la compagnie espagnole Pullmatur, dont RCCL était actionnaire et qui a déposé son bilan en juin suite à la crise du coronavirus. Le dernier navire de Pullmantur, l’Horizon (208 mètres, 47.200 GT, 1800 passagers), livré en 1990 par le constructeur allemand Meyer Werft, il avait rejoint le 6 juillet le port grec du Pirée, probablement pour être vidé du matériel et fournitures réutilisables. Il en est parti le 24 juillet, avec comme destination annoncée Limassol (Chypre). Il devrait lui aussi terminer à la démolition.

L'Horizon, en 2016, lorsqu'il était exploité par CDF, ancienne filiale de Pullmantur (© JULIEN CARPENTIER)

Quant au troisième paquebot de la classe Sovereign, le Majesty of the Seas, livré en 1992 par les chantiers nazairiens, il fait toujours partie de la flotte de Royal Caribbean International et est actuellement en attente au Royaume-Uni. Aucune annonce n’a encore été faite quant à son avenir mais, vu le contexte actuel, il risque de ne pas être différent de celui de ses aînés.

