Les perspectives du démantèlement et du recyclage des navires

L’économie du démantèlement des navires est essentiellement influencée par des facteurs liés au marché et à la conjoncture internationale : prix du pétrole, taux de fret des marchandises, cours des métaux, coût de l’entretien d’une flotte, évolutions règlementaires (interdiction des pétroliers à simple coque). Les navires en fin de vie, étaient jusque dans les années 70, démantelés principalement dans les chantiers européens et étasuniens et/ou pouvaient faire l'objet d'une "océanisation" 1 . Aujourd'hui, cette industrie potentiellement dangereuse et polluante s'est délocalisée quasiment exclusivement en Asie du sud ainsi qu'en Turquie. La communauté internationale que ce soit sous l'égide des Nations Unies ou à une échelle régionale au sein de l'UE, tente de réguler cette activité avec plus ou moins de succès. Etat des lieux de la filière.

