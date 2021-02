Les résultats du Fontenoy du Maritime connus en mai ou juin

Annoncé en novembre dernier par la ministre de la Mer Annick Girardin, le Fontenoy du maritime est une vaste concertation autour de la question du renforcement du pavillon français et de la marine marchande tricolore en général. Il doit mener à un accord de compétitivité pour le pavillon national. On en sait désormais un peu plus sur le calendrier prévisionnel.

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français, l'a annoncé lors d'un webinaire auquel a assisté Mer et Marine. « Les auditions qui se tenaient depuis novembre sont désormais terminées. Les deux mois à venir vont être consacrés à la délimitation et la concertation autour de trois grands thèmes et trois tables rondes. Les conclusions devraient pouvoir être présentées au mois de mai ou juin ».

Le Fontenoy du maritime est très attendu dans un contexte compliqué pour la marine marchande, notamment pour les navires à passagers très sévèrement impactés par la crise sanitaire et le Brexit. Et ce, alors qu'aucune mesure spécifique n'a été attribuée au secteur dans le cadre du plan de relance gouvernemental.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.