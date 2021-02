Les sauvetages d’usagers de la mer explosent en Méditerranée

Le besoin d’air lié aux contraintes de la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques en montagne incitent de nombreux vacanciers à partir vers le littoral, en particulier la côte méditerranéenne. Avec pour conséquence une activité inhabituellement soutenue pour la saison en matière de loisirs en mer, et une hausse impressionnante du nombre d’opérations de sauvetage. Du 1er janvier au 9 février, le CROSS Méditerranée en a comptabilisé 197, alors qu’habituellement, sur la même période, il n’y en a en moyenne que 70.

La préfecture maritime de la Méditerranée note que la typologie des incidents et accidents met en évidence une explosion des événements liés aux loisirs nautiques (paddle, planche à voile, plongée, apnée, kayak, kitesurf, baignade…) qui représentent 43% de l’activité (contre 20% en temps normal) avec, fait notable, la nette émergence de nouveaux sports comme le « Wing foil ». Est également observée une augmentation sensible des évènements liés à la pratique de la plaisance, qui pèsent pour 43.6% des opérations d’assistance et de sauvetage.

« Les opérations se concentrent sur certains bassins touristiques comme les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône ou les grandes plages du Languedoc. Outre cette typologie, très proche de celle rencontrée pendant la période estivale, les conditions hivernales complexifient les opérations de sauvetage », souligne la préfecture maritime, qui rappelle que la Méditerranée, contrairement à sa réputation de calme, est une mer traitresse et dangereuse, en particulier en hiver, où des vents violents peuvent rapidement se lever, alors que les flux de Tramontane et de Mistral alternent au gré des dépressions qui se succèdent et génèrent une houle quasi permanente. La température de l’eau (de l’ordre de 12°C) accélère en outre les états d’hypothermie. Enfin, une évidence est également rappelée tant elle est oubliée par de nombreux usagers de la mer : en hiver, la nuit tombe plus rapidement qu’en été.

Dans ce double contexte d’augmentation de la fréquentation par des usagers généralement peu expérimentés ; et de conditions hivernales en mer avec une météo souvent défavorable et des postes de plage fermés en cette saison, la préfecture maritime de la Méditerranée invite à la plus grande prudence l’ensemble des usagers de la mer et rappelle les consignes suivantes :

En cas de difficulté ou de doute, si vous êtes vous-même en situation difficile ou témoin d’une situation potentiellement difficile en mer, appelez le CROSS Med sans tarder au 196 (numéro d’urgence depuis n’importe quel téléphone portable, 24h/24, 7J/7) ou via la VHF canal 16.

Pour sauver des vies, il n’y a pas une minute à perdre !

Par ailleurs, la préfecture maritime recommande, avant toute sortie en mer, de vérifier :

- la météo

En mer Méditerranée, le vent et la mer se lèvent vite et surprennent parfois les usagers de la mer ;

- sa condition physique

La mer en hiver est encore plus exigeante physiquement qu’en été ;

- son matériel et, tout particulièrement, le matériel de sécurité obligatoire

Moteur, voiles, mouillage, gilets de sécurité et moyens de communication avec batteries chargées pour joindre le CROSS Med à tout moment par téléphone (196) ou VHF (canal 16).

Enfin, avant de partir en mer, pensez à prévenir un proche de votre activité (lieux, horaires…).

Ce dernier pourra prévenir les secours avec des informations précieuses en cas de difficulté non signalée par ailleurs.