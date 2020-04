Les sauveteurs de la SNSM apportent leur soutien au SAMU 75

Pour la deuxième fois ce week-end les Sauveteurs en mer ont participé au transport de malades atteints de COVID 19 de Paris vers la Bretagne. Deux équipes, de 5 nageurs-sauveteurs chacune, issus des CFI de Paris, Lyon et Bayonne ont prêté main forte au SAMU 75 dans le cadre des missions Chardon 7 et Chardon 8 pour désengorger les hôpitaux d'île de France.

Présents dès hier pour l'aménagement des TGV, ils étaient là dès 5 h30 du matin ce dimanche à la gare d'Austerlitz pour accueillir et aider à l'installation des malades à l'intérieur du TGV, puis à leur surveillance pendant tout le trajet sous le contrôle médical du SAMU.

Ils ont également soutenu les activités du SAMU, aux côtés d'autres associations, en participant à des missions de régulation des appels, à l'organisation logistique des secours ou en intégrant des UHM -unités d'hospitalisation mobiles-.

Le Centre de Formation et d'intervention SNSM de Paris avait pris contact dès le début de l'épidémie avec le SAMU pour proposer de mettre à disposition ses Sauveteurs bénévoles. La SNSM est une association agréée de sécurité civile : les sauveteurs sont formés aux premiers secours, équipés et entraînés tant pour des missions de sauvetage que de sécurité civile (secours à personne et soutien aux populations).

Évacuations sanitaires, renforts aux centres médicaux et hospitaliers, livraisons de médicaments et de nourriture aux plus fragiles... En pleine période de crise sanitaire, les bénévoles de la SNSM, fidèles à leur engagement, continuent de porter secours et assistance 24h/24, en mer, comme sur terre.

Depuis le début de la pandémie, les Sauveteurs en Mer se mobilisent partout en France métropolitaine et en Outre-Mer pour aider le personnel soignant, les plus fragiles et plus généralement tous les concitoyens. Ils se tiennent prêts à répondre à toute sollicitation du CROSS, du MRCC, des préfets, du SAMU etc. qu'il s'agisse de porter secours aux pêcheurs restant en activité, d'assurer des transports sanitaires entre les îles et le continent ou d'intervenir sur des missions à terre.

Communiqué de la SNSM, 05/04/20