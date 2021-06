Les successeurs des Abeille Flandre et Languedoc sont arrivés au Havre

Les Siem Diamond et Siem Garnet, futurs successeurs des Abeille Flandre et Abeille Languedoc, sont désormais réunis au Havre. Rachetés par la société française Les Abeilles à l'armement norvégien Siem, les deux navires vont rester deux mois dans le port normand pour préparer leur chantier de transformation en remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) affrétés par la Marine nationale. Après un passage en chantier,…