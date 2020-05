Les syndicats demandent l'arrêt de principe des quatorzaines

Alors que le principe des tests Covid-19 pré-embarquement est désormais acté pour les marins français, l'ensemble des organisations syndicales a demandé l'interdiction de principe de la quatorzaine dans la nouvelle version du décret de déconfinement, paru le 12 mai dernier et qui doit être prochainement révisé. Cette demande a été formulée lors de la septième réunion hebdomadaire de suivi de la situation sanitaire, réunissant l'intersyndicale, Armateurs de France et les services de l'Etat, pavillon et affaires maritimes.

Les syndicats ne rejettent pas le principe de dérogation et l'application de la quatorzaine quand aucune autre solution n'est envisageable. Ils souhaitent néanmoins qu'un encadrement règlementaire entoure ces quatorzaines et que ce dernier, conformément à la récente jurisprudence administrative, respecte les droits fondamentaux de la personne.

