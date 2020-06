Les Vedettes de l'Odet reprennent la mer

Les Vedettes de l’Odet s’apprêtent à relancer les croisières sur l’Odet et vers les Glénan. Dès le 16 juin, l’un des huit bateaux de la flotte reprendra la mer.

Ce lundi matin, le téléphone ne cesse de sonner dans l’agence de Bénodet installée sur le Vieux port, face à la mer. « Les gens sont restés confinés, ils ont besoin de grand air et de dépaysement », sourit Aurélie Guéguen, la directrice commerciale des Vedettes de l’Odet. Avec plus de deux mois de retard sur le calendrier habituel, la compagnie maritime s’apprête à reprendre ses liaisons, désormais autorisée à naviguer.

Une avant-saison d’ores et déjà amputée d’une part importante de l’activité de l’entreprise. Le tourisme de groupes manque à l’appel, compte tenu des mesures en vigueur dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Malgré des demandes pour des petits groupes utilisant le covoiturage pour se rendre à Bénodet, l’arrêt de l’activité des autocaristes a conduit la plupart des groupes à reporter leurs sorties en septembre, voire à 2021.

Un bateau sur huit pour commencer

Dans ces conditions, un seul des huit bateaux de la compagnie reprendra la mer, le 16 juin. Au programme, pour l’équipage de l’Armor, une croisière sur l’Odet le matin et une formule découverte des Glénan entrecoupée d’une escale à l’île Saint-Nicolas l’après-midi.

Port du masque obligatoire à bord et désinfection quotidienne des bateaux témoignent d’un protocole sanitaire strict. Malgré l’optimisme de rigueur pour la haute saison, la compagnie doit s’attendre à des résultats en recul compte tenu des mesures de distanciations synonymes de baisse de la capacité des navires. « On va remplir entre 50 et 60 % de nos capacités », confie Aurélie Guéguen.

Jusqu’à 85 saisonniers

Après un peu plus de deux mois de chômage partiel pour les sept salariés permanents, la reprise des saisonniers est elle aussi retardée. Le 16 juin, un guide reprendra du service pour commenter les croisières. Mais la compagnie qui emploie habituellement jusqu’à 85 saisonniers en juillet et août entend « reprendre progressivement » son activité. « On attend d’avoir de la visibilité avant de reprendre les liaisons au départ de Concarneau et Beg-Meil », précise la directrice commerciale, malgré tout confiante au regard des prévisions des hébergeurs. Par ailleurs, en attend les juillettistes, le bac reprendra du service « avant la fin du mois », entre Bénodet et Sainte-Marine.

Un article de la rédaction du Télégramme