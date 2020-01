Les vedettes de surveillance radiologique Coralline et Palangrin II vont être désarmées

La Marine nationale va bientôt retirer du service les Coralline et Palangrin II. Ces vedettes de surveillance radiologique, basées à Cherbourg et Brest, vont être remplacées par deux des huit nouveaux chalands multi-missions (CMM), l’Araignée et le Scarabée. Dans cette perspective, ces derniers ont été spécialement équipés d’un vire-filet/vire-casier pour réaliser des prélèvements et, ainsi, assurer une surveillance radiologique autour des installations nucléaires françaises à la pointe Bretagne et en Manche. Comme la Coralline et le Palangrin II, les CMM prélèveront des échantillons d’eau, de sédiments et d’organismes marins qui seront ensuite analysés en laboratoire.

Les CMM Fourmi, Scarabée et Araignée (© IXBLUE - GILLES MARTIN-RAGET)

Construite par Naval Group (alors DCN) à Lorient et mise en service en 1990, la Coralline, basée à Cherbourg, est une vedette de 12.7 mètres de long pour 4.9 mètres de large. Capable d’atteindre 12 nœuds, elle est armée par 7 marins. Elle est équipée d’un portique et d’un mât rabattable.

La Coralline (© MARC OTTINI)

Le Palangrin II fait quant à lui partie de la série des vedettes du type V14, réalisées par les chantiers Stento de Balaruc-les-Bains et Sibiril Technologies de Carantec. Déclinées en plusieurs versions selon les applications (transport de personnel, pilotines, formation, support…), ces unités de 14.6 mètres de long pour 4.6 mètres de large peuvent atteindre 20 nœuds et sont mises en œuvre par 4 membres d’équipage. Six sont encore en service, treize ayant déjà été désarmées. Opérationnel depuis 1988 et basé à Brest, le Palangrin II fait partie de la version dotée d’une superstructure plus importante et a été équipé d’une potence pour réaliser des prélèvements dans le cadre de sa mission de vedette de surveillance radiologique.

Le Palangrin II (© MICHEL FLOCH)