L’esprit du chantier Billie Marine toujours en vie à Hennebont

« Je n’ai pas envie de perdre ce qu’il a laissé. J’ai à cœur de conserver la réputation du chantier ». Charlotte, la fille de Pierre-Marie Bernard, le fondateur du chantier Billie Marine, a décidé de poursuivre l’œuvre de son père, disparu subitement, début juillet, à l’âge de 58 ans. « On a reçu beaucoup d’appels de clients inquiets de savoir si on allait pouvoir continuer ». Charlotte Bernard tient à rassurer. Elle s’est naturellement associée à Yann Kerneur, salarié depuis 8 ans sur le chantier Billie Marine, pour maintenir l’activité d’hivernage, de manutention et de réparation navale sur les bords du Blavet, à Hennebont. « La question ne s’est même pas posée », souffle-t-elle.

Une transmission assurée

Depuis un an, Charlotte Bernard était venue épauler son père, qui a eu cinq enfants, dans la gestion de l’entreprise. Le créateur du Billie Jane (réplique d’un cotre de Carantec), du Billie Charlotte et de nombreux autres voiliers en bois, préparait déjà l’après. Il avait à cœur de transmettre son savoir-faire. « J’ai travaillé auparavant dans la gestion et les ressources humaines. Je connaissais très peu le métier mais j’ai toujours baigné dedans avec mon père. Quand je suis arrivé ici, j’étais déjà comme chez moi et je me suis découvert un amour pour le bois et ses bateaux », confie Charlotte Bernard.

Si cette succession arrive prématurément, le duo s’est rapidement organisé. Charlotte s’occupe de la partie administrative et commerciale, Yann de l’aspect technique. « On ne va pas révolutionner le chantier mais on va tout faire pour continuer à faire vivre son esprit », assure Yann.

Charlotte, la fille de Pierre-Marie Bernard, disparu cet été, a repris le chantier Billie Marine à Hennebont, en cogérance avec Yann Kerneur, qui était salarié depuis 8 ans.

Un esprit intact

Pierre-Marie, que tout le monde appelait Pierrot, avait son caractère bien trempé. Derrière son franc-parler, un brin « râleur », se cachait un homme « toujours de bon conseil », « généreux » et « ultrasensible », décrit sa fille. L’artisan s’était fait une belle réputation et surtout un réseau de clients fidèles. « C’était un véritable constructeur de bateau. Il a toujours fait ça par passion », apprécie Yann, qui s’est formé à ses côtés au cours d’un stage sur le chantier dans le cadre de sa formation en charpente marine, à Auray. Et Yann l’assure, Charlotte est « dans la continuité de Pierrot ».

Preuve de cet esprit familial intact, Bosco, neveu de Pierre-Marie, est venu donner un coup de main après sa disparition. Charlotte réfléchit aussi à créer une association autour des bateaux de son père. Fondé à Morlaix en 1986, le chantier naval s’était ensuite implanté à Saint-Philibert au début des années 90, avant de débarquer à Hennebont en 1998, où il s’est au fur et à mesure agrandi sur environ 15 000 m2. Au total, environ 300 voiliers ont été construits par le chantier, avec le « Billie Jane » comme marque de fabrique ou plus récemment le « Billie Twin’s ».

Si la réparation constitue aujourd’hui l’activité principale du chantier, le nouveau duo de gérants ne s’interdit pas de construire à nouveau des bateaux. « On a tout ce qu’il faut pour », assure Charlotte. Même la fameuse « présence d’esprit » de Pierre-Marie.

Un article de la rédaction du Télégramme