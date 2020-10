Leurres : regain d’intérêt et nouvelles technologies face à l’évolution des menaces

En complément des missiles antimissiles, canons et moyens de guerre électronique actifs, l’utilisation de leurres s’inscrit dans une logique d’ultime parade au sein d’un dispositif d’autodéfense multicouche. Si la doctrine d’emploi peut évoluer d’une marine à l’autre, et si les derniers modèles de brouilleurs sont très efficaces, les bâtiments embarquent toujours des lance-leurres. Cela, pour contrer les missiles à autodirecteur infrarouge, mais aussi pour tenir compte de l’évolution constante des contre-mesures électromagnétiques dont sont dotés les missiles antinavire. Depuis les années 90, les autodirecteurs de missiles ont, en effet, bénéficié d’évolutions considérables qui les ont fortement durcis face aux techniques classiques de leurrage. Ils peuvent procéder en instantané à l’analyse spectrale, spatiale et temporelle de leur cible et rejeter tous les échos radars ou rayonnements infrarouges qui ne correspondent pas à la signature d’un navire. Ainsi, la plupart des missiles actuels rejettent les traditionnels leurres à base de paillettes métallisées (les chaffs) ou à base de compositions infrarouges rudimentaires.

Face à cette évolution de la menace missiles, les parades s’adaptent et des leurres de nouvelle génération voient le jour en France. Ils sont mis en œuvre par des lanceurs mobiles NGDS de Safran ou des lanceurs fixes de la gamme Sylena d’Etienne Lacroix adaptés à tous types de plateformes, y compris des patrouilleurs. Ils sont compatibles avec les autres systèmes embarqués, notamment les moyens de détection du bâtiment porteur qu’ils n’aveuglent pas. Ces leurres sont complémentaires des autres moyens d’autodéfense et voient leur efficacité s’accroître grâce aux efforts faits en matière de furtivité des bâtiments.

Tir de missile Aster sur une frégate française (© MARINE NATIONALE)

La doctrine de protection antimissile des marines est également en train d’évoluer vers trois couches : le Hard Kill, le Soft Kill actif et le Soft Kill passif, chaque couche diminuant la « probabilité résiduelle » d’impact si la précédente parade échoue.

Le Hard Kill consiste à détruire les missiles pendant leur vol soit au moyen de missiles anti-missiles - mais les plus performants sont particulièrement onéreux et sont nécessairement en nombre limité sur chaque navire - soit au moyen de canons de type CIWS strictement conçus dans ce but. Ces systèmes d’artillerie sont en effet capables de générer un véritable « mur de ferraille » ce que ne peut naturellement pas réaliser un canon de fort calibre.

Malgré la robustesse théorique de cette première couche, il n’est pas dénué de logique d’y adjoindre pour des raisons de fiabilité et de sécurité (attaque saturante, multi-menaces…), au moins une des deux autres couches : soft kill actif et/ou soft-kill passif

Le Soft Kill actif, est un dispositif évolutif et complémentaire, qui consiste à brouiller le radar de l’autodirecteur du missile avec un brouilleur embarqué sur le navire, ou avec un brouilleur porté par un vecteur, dit leurre actif décalé (LAD) comme le système australo-américain Nulka. Face aux nouvelles menaces, dont les missiles antinavire supersoniques, les LAD semblent appelés à rencontrer un intérêt croissant de la part des marines de premier rang qui ont les moyens d’accéder à ces technologies de pointe. La France a d’ailleurs lancé des travaux en ce sens avec le projet VESTA, porté par l’AID (Agence d’Innovation de Défense).

La troisième couche est constituée des leurres Soft Kill passifs. Ceux-ci doivent s’adapter aux évolutions des autodirecteurs de missiles qui ont une très nette tendance à intégrer désormais plusieurs types de senseurs : radars de bandes différentes (guidage I/J puis Ka), capteurs infrarouges (IR) ou capteurs électro-optique (EO/TV). Une troisième couche véritablement multi-bande (I/J/Ka, IR et EO) peut permettre de compléter le dispositif de protection des bâtiments. Les leurres passifs répondent à ce besoin car ils couvrent l’ensemble du spectre. Leur coût d’acquisition est par ailleurs dérisoire en regard des solutions Hard Kill. Dans certaines configurations le couple CMS/leurres passifs peut même permettre d’économiser des missiles surface-air et leurres actifs, préservant ainsi les capacités du bâtiment. Et c’est aussi une solution intéressante, avec l’appoint de LAD, pour des plateformes faiblement armées, tels des patrouilleurs hauturiers, eux-aussi confrontés à des menaces de plus en plus sérieuses.

En France, le spécialiste des leurres Soft Kill est Etienne Lacroix, qui fournit aujourd’hui des solutions d’autoprotection aux principaux moyens militaires nationaux, qu’ils soient terrestres, navals ou aériens. L’entreprise toulousaine est également un fournisseur de nombreuses marines internationales. Elle a ainsi vendu à ce jour plus de 10.000 unités de munitions de sa gamme Seaclad, intégrant notamment la technologie très prisée du réflecteur angulaire (Corner Reflector - CNR). Ces leurres peuvent être mis en œuvre par différents systèmes. D'abord le NGDS de Safran, un lanceur mobile deux axes qui a succédé au DAGAIE (un axe) bien que celui-ci a été mis au goût du jour et continue d'être exporté (notamment en Corée du sud) après la modernisation Goéland intervenue en 2010 (il est désormais équipé de leurres structuraux et non plus de chaffs). La taille et la configuration du NGDS lui permet de tirer des leurres non seulement sous forme de mortiers légers, mais aussi de grosses roquettes (fournies également par Lacroix) pouvant déployer leurs effets de séduction et de distraction à plusieurs kilomètres du bâtiment porteur pendant que celui-ci réalise une manoeuvre évasive.

Etienne Lacroix, de son côté, a développé au cours de la dernière décennie ses propres lanceurs, avec trois modèles sortis entre 2012 et 2016 et plus de 30 systèmes déjà vendus à l'export. Il s'agit de systèmes fixes qui tirent les mêmes types de munitions mortiers que le NGDS mais pas de roquettes. Moins coûteux, les lanceurs Sylena de Lacroix n'ont pas la mobilité du NGDS, qui peut s'orienter (rotation et élévation) en fonction de la menace et des effets désirés. Mais selon la société toulousaine, il suffit de disposer perpendiculairement deux paires de ses lanceurs pour résoudre ce problème, sans compter que les systèmes fixes ne sont pas sujets à des pannes mécaniques. Chacun y va évidemment de ses arguments, tous s'accordant à dire que les deux systèmes sont complémentaires, le choix pouvant dépendre de la taille du bâtiment, de la doctrine d'emploi, des menaces craintes et des opérations réalisées par les marines.

L’un de ces trois lanceurs, le Sylena Mk2, est également conçu pour déployer, en plus de leurres anti-missile, des leurres anti-torpille. Il s’agit des nouveaux Canto développés par Naval Group dans le cadre du système Contralto, récemment mis en service dans la marine française. Conçu pour contrer les attaques sous-marines multiples et les torpilles intelligentes de nouvelle génération, contre lesquelles les leurres mobiles ne sont plus efficaces, Contralto est décliné en deux versions, une adaptée aux bâtiments de surface et l’autre aux sous-marins.

En liaison avec le système de combat, Contralto définit sitôt l’alerte donnée les paramètres de déploiement des contre-mesures et la manœuvre évasive la plus adaptée à la situation tactique du moment. Une fois à l’eau, les Canto, basés sur le concept de « confusion/dilution », génèrent de façon simultanée de multiples fausses cibles acoustiques suffisamment crédibles pour être analysées par la torpille, dont le système de traitement est alors saturé. Pendant ce temps, le navire a le temps de s’éloigner, non sans avoir lui-même tiré une torpille afin de faire fuir le sous-marin qui l’a attaqué et rompre le système de fil de la torpille assaillante, qui est théoriquement plus facilement leurrable si elle n’est plus filoguidée.

