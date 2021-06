Suez: l'Ever Given pourrait être bientôt libéré

Un accord de principe a été trouvé entre l'Autorité du Canal de Suez et Shoei Kisen, le propriétaire japonais du porte-conteneurs Ever Given, immobilisé depuis fin mars au mouillage des grands lacs Amers. On ne connaît aucun des termes de cet accord qui aurait été présenté par l'armateur dimanche dernier. Mais s'il devait aboutir, ce serait enfin la libération du navire et de ses 22 marins indiens.

Pour mémoire, un bras de fer oppose depuis mars l'…