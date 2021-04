L'Ever Given pourrait rejoindre Port-Saïd

Sa société de classification, American Bureau of Shipping, a déclaré que l'Ever Given remplissait toutes les conditions techniques pour pouvoir rejoindre Port-Saïd à l'entrée nord du canal de Suez. Cela fait deux semaines que le maxi porte-conteneurs est à l'ancre dans les lacs Amers, au milieu du canal. Mais, pour le moment, il ne bouge pas et on ne sait toujours pas combien de temps le navire et, surtout, son équipage, vont être retenus à Suez.

L'autorité du canal a rappelé hier que les négociations allaient prendre du temps. Le Uk P&I Club, un des assureurs du propriétaire japonais du navire Shoei Kisen, a précisé que l'autorité a demandé une compensation de 916 millions de dollars. Selon la presse britannique, les assureurs…