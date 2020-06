L’ex-Hanseatic mis aux enchères

Après s’être illustré le 30 mars en coulant un patrouilleur vénézuélien, le navire de croisière RCGS Resolute va être mis aux enchères à Curaçao, où il est arrivé après l’accident, qui ne lui avait pas causé de gros dommages. Ce navire n’est autre que l’ancien Hanseatic de la compagnie allemande Hapag-Lloyd Cruises, vendu fin 2018 et géré par Columbia Cruise Services. Il faisait l’objet d’un affrètement long terme avec l’opérateur canadien One Ocean Expeditions, qui a périclité l’an dernier, le navire se retrouvant immobilisé à Buenos Aires, en Argentine. Il en était parti début mars et c’est au cours de sa remontée de la côte est de l’Amérique latine que l’accident s’est produit avec le patrouilleur vénézuélien Naiguatá.

Construit en Finlande en 1991, ce petit paquebot de 122.8 mètres de long, 8400 GT de jauge et d’une capacité de 184 passagers, dispose notamment d’une coque renforcée pour la navigation dans les glaces.

