L’ex-Maersk Honam de passage au Havre

Ravagé par un incendie en mars 2018 en océan Indien, le sinistre faisant cinq morts tout en détruisant une grande partie de son avant, le porte-conteneurs Maersk Honam n’avait malgré les dégâts pas été envoyé à la casse. Récent, puisque mis en service en 2017, le navire de 353 mètres et 15.200 EVP avait été réparé au terme d’une opération exceptionnelle. Les deux tiers arrière, préservés, avaient été à Dubaï découpés de la partie avant, comprenant la passerelle et considérée comme irrécupérable. Celle-ci a été ferraillée alors que la plus grande section fut transportée par navire semi-submersible jusqu’en Corée du sud, où Hyundai a procédé à la reconstruction du porte-conteneurs. Le chantier s’est achevé l’été dernier et le navire, devenu Maersk Halifax, a repris du service en septembre. C’est sous ce nouveau nom qu’l est passé hier au Havre.