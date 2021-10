Licences de pêche : Déclaration commune de 11 pays de l’UE

Annick Girardin, ministre de la mer, a participé ce jour à une réunion du conseil des ministres européens de l’agriculture et de la pêche à Luxembourg. Devant ses homologues européens, la ministre a notamment tenu à réaffirmer les demandes de la France concernant les licences de pêche dans les eaux britanniques et a souligné les difficultés dans la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni.

