L’Ifremer de Lorient développe un chalut intelligent pour choisir les poissons

Prélever au plus juste des besoins en limitant l’impact de la pêche sur les écosystèmes, c’est tout l’enjeu du projet de chalut intelligent développé par plusieurs acteurs bretons et piloté par l’Ifremer de Lorient. Un chalut peut capturer quelques centaines de kilos à plusieurs tonnes de poisson en une seule prise. Les poissons, peu importe leur espèce, sont pris au piège dans ce filet en forme d’entonnoir. Actuellement, les pêcheurs attrapent ainsi des poissons qui ne sont pas forcément désirés. Seules les mailles du filet, en fonction de leur forme et de leur taille, laissent une…