L'IMP lance des outils gratuits en ligne de rédaction des DUP

L'Institut Maritime de Prévention va mettre en ligne des outils de rédaction et de mise à jour du DUP (Document Unique de Prévention) à destination des entreprises maritimes artisanales des secteurs des pêches maritimes, des cultures marines et du commerce (pour les navires à passagers). L'accès est totalement gratuit et se fera à partir du site internet soyezdup.fr créé pour l'occasion.

Dans le cadre de son obligation de préserver la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés, l'employeur est tenu de consigner les résultats de l'évaluation des risques professionnels auxquels ils sont exposés dans un "Document Unique". Ce document doit permettre d'élaborer un plan d'action de prévention visant à supprimer ou réduire les risques identifiés.

Conçu par l'IMP avec le soutien de l'ENIM, ce service d'assistance est une application en ligne nommée OiRA développée par l'Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au travail. Totalement gratuite, cette application peut être utilisée sur ordinateur, sur tablette ou mobile.

OiRA sera déclinée pour trois secteurs maritimes professionnels et comportera des spécificités "métiers" : les pêches maritimes avec des spécificités pour les métiers de : bolinche/senne, casier/nasse, chalut, drague, filet, ligne/palangre, le commerce pour les armements de transports à passagers, les cultures marines pour les métiers de l'ostréiculture et de la mytiliculture. Grâce à OiRA, les utilisateurs pourront rédiger et mettre à jour leur Document Unique à tout moment et sans risquer de perdre leurs données. Par ailleurs, l'application génèrera automatiquement un plan d'action de prévention basé sur l'évaluation des risques réalisée par l'utilisateur.

