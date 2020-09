L'impasse bretonne de l'ancien pirate somalien

Mahmoud Abdi Mohamed est l’un des ex-pirates somaliens de la Tanit. Sans papiers, il ne peut ni rentrer dans son pays, où il encourt la mort, ni trouver un statut en France.

C’était le 10 avril 2009 et, pourtant, le souvenir de l’assaut est toujours vivace pour certains. Ce jour-là, au large de la Somalie, les forces spéciales françaises veulent libérer les otages de la Tanit, voilier parti de Vannes quelques mois plus tôt pour rejoindre Madagascar. Il a été pris en otage par un équipage somalien, quelques jours plus tôt, à 900 kilomètres de côtes somaliennes. Pendant l’assaut, les militaires touchent mortellement son skipper, Florent Lemaçon. L’homme de 28 ans laisse derrière lui une femme, Chloé, et un petit garçon d’alors trois ans.

Ils tuent également deux des cinq preneurs d’otages somaliens et font prisonniers les trois autres. Parmi eux, Mahmoud Abdi Mohamed, 22 ans à l’époque. Il a été blessé à la jambe, pendant l’assaut.

C’est lui que nous rencontrons, onze ans plus tard, à la terrasse d’un petit café, non loin de Rennes, à Hédé-Bazouges (35). Dans un français teinté d’accent de cette corne de l’Afrique - qu’il n’a jamais revue -, il revient sur son histoire. Sur la façon, si dérisoire, au fond, dont il s’est retrouvé sur un voilier français, une kalachnikov à la main. « J’étais pêcheur et, avec des copains, nous avions emprunté de l’argent à quelqu’un pour acheter notre bateau. Mais, à partir de 2008, le poisson a commencé à se faire rare, nous avons eu des problèmes d’argent et notre créancier nous a demandés, sous la menace, de participer à ses nouvelles activités… » À l’époque, la Somalie devient un repaire de pirates : à leur tête, des réseaux mafieux ou liés à la guerre civile qui ravage le pays depuis des décennies, et pour jouer les exécutants, souvent de pauvres hères, comme Mahmoud.

Des « suiveurs », dont à peine quelques-uns d’entre eux savent nager… Cette version des faits et le rôle de Mahmoud Abdi Mohamed n’ont pas été contredits au cours du procès d’assises à l’issue duquel, en 2013, il a été condamné à neuf ans de prison.

Un scénario kafkaïen

Derrière les barreaux, à la prison de Vezin (35), il apprend le français, travaille en cuisine, se fait plutôt remarquer pour sa bonne conduite. Il dépose une première demande d’asile, en 2012, alors qu’il est en détention provisoire. Refusée. « Alors, quand je suis sorti de prison, en 2015, je me suis dit que des policiers allaient m’attendre pour me renvoyer… Mais rien. Il n’y avait personne ».

Depuis, il vit un scénario à la Kafka. « Je n’ai pas de papiers, je n’ai pas d’acte de naissance, d’ailleurs je ne connais même pas ma date de naissance et ce n’est pas mon pays qui pourrait m’aider à ce sujet. Donc, comme je n’ai pas de passeport, je ne peux pas quitter le territoire français. D’un autre côté, je n’ai pas de papiers ici non plus. Ma situation est inextricable ».

Un courrier au Garde des Sceaux

Perdu dans ce no man’s land administratif, il a trouvé chez les compagnons d’Emmaüs un travail, un cadre et un foyer. À Hédé-Bazouges, des habitants ont lié d’amitié avec lui et le soutiennent dans ses démarches. « Je sais qu’il y a des erreurs dans mon parcours mais j’ai fait ma peine et j’aimerais simplement avoir le droit de vivre, de travailler. Je cotise déjà, d’ailleurs ! »

Pour faire entendre sa voix et surtout faire évoluer sa situation, il a sollicité plusieurs élus, dont le député Éric Bothorel, vice-président du groupe d’amitiés France-Somalie. Récemment, il a également envoyé une lettre au Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qu’il avait sollicité pour sa défense, en 2013. Le soutien qu’il chérit le plus, peut-être, c’est celui, moral et discret, que lui apporte Chloé Lemaçon, la femme de Florent, le skipper de la Tanit. « Nous nous sommes revus et je sais qu’elle a témoigné en ma faveur ». Un pardon précieux.

Un article de la rédaction du Télégramme