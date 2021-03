Le troisième Scorpène indien en service

C’est ce mercredi 10 mars que la flotte indienne doit prononcer la mise en service du Karanj, troisième de ses six nouveaux sous-marins du type Scorpène. Des bâtiments conçus par Naval Group et réalisés en transfert de technologie par le chantier Mazagon Dock Limited (MDL) de Mumbai. Mis à l’eau il y a un peu plus de trois ans, le Karanj a été livré en début d’année à la marine indienne, à l’issue de ses essais. Il rejoint les deux premiers sous-marins de la série, les Kalvari et Kandheri, mis en service en 2017 et 2019.

